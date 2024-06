Gewinnspiel 20.06.2024



A Quiet Place: Tag Eins

Erlebe den Tag, an dem unsere Welt still wurde! Niemand ist vorbereitet auf das, was uns erwartet, wenn am 27. Juni 2024 das spannungsgeladene Prequel in die österreichischen Kinos kommt.

Neben Oscar®-Preisträgerin Lupita Nyong'o („12 Years a Slave“, „Black Panther: Wakanda Forever“, „Wir“, sind Joseph Quinn („Stranger Things“, „Les Miserables“), Alex Wolff („Oppenheimer“, „Old“, „Pig“) und Djimon Hounsou („A Quiet Place 2“, „Gran Turismo“) in den Hauptrollen zu sehen.







Regie führte Michael Sarnoski („Pig“), der zusammen mit John Krasinski („A Quiet Place 1 & 2“, „If“) auch das Drehbuch schrieb. Für die Produktion zeichnen Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller und John Krasinski sowie Allyson Seeger und Vicki Dee Rock verantwortlich.







Der Film startet am 27. Juni nur im Kino, wir verlosen zum Kinostart vier Cat Stress Reliefer. Viel Erfolg bei der Verlosung und viel Spaß im Kino!





Material (c) 2024 Paramount Pictures

