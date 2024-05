Aktuell 22.05.2024

Netflix-Vergleich: Bis zu 30 Euro für langjährige Kunden

Die Arbeiterkammer hat in Österreich einen Vergleich mit Netflix erreicht, wo eine Preiserhöhung in 2019 bzw. 2020 nicht legal durchgeführt wurde.

Diese war unwirksam, Netflix muss 20 oder 30 Euro je nach Vertrag pauschal an betroffene Kunden zurückzahlen. Die Kunden, die davon Gebrauch machen, verzichten auf weitere Rechte in diesem Fall.



AT Vergleich Netflix



Die Website zum Vergleich zeigt weitere Informationen, die allermeisten Kunden der damaligen Zeit werden aber ohnehin von Netflix per eMail kontaktiert. In dem eMail ist ein Abholcode, mit dem man den Anspruch und das Auszahlungskonto einreichen kann sowie ein Formular für alle anderen, jeweils mit Verweis auf den Abwickler (KCC Connect) und Netflix sowie die AK.



Vorsicht ist geboten, die Informationen auf der obigen Website zeigen wichtige Informationen zu Absender und Inhalt, die man prüfen sollte. Bei solchen großflächigen Aktionen und bekannten Angriffszielen sind immer auch Phishing-Mails im Umlauf - nicht jedes eMail mit Code, das ein Netflix-Logo trägt, ist auch ein Hinweis auf eine mögliche Auszahlung! Phishing-Betrüger wollen die Möglichkeit, an Bankdaten und Kundenpasswörter zu kommen, sicher auch nutzen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Netflix #Arbeiterkammer #Vergleich #Preis #Tarif







Auch interessant!

Netflix kündigt und wird teurer

Die Tarife bei Netflix werden erneut teurer, zumindest zuerst für neue Kunden und in den höheren Tarifen....



Immer noch mehr Streaming

Die Einnahmen im britischen Streaming-Sektor sind 2022 binnen Jahresfrist um 21,5 Prozent auf 3,3 Mrd. Pf...



Netflix-Streaming wird teurer

Kunden in Österreich müssen noch einmal tiefer in die Tasche greifen, wenn sie bei Netflix zusehen wollen...



Streaming siegt gegen Pay-TV

Drei von vier TV-Konsumenten wollen in den kommenden fünf Jahren ihr Pay-TV-Abonnement kündigen. Für viel...



Netflix muss zurückstecken

Der Streaming-Riese Netflix wird im Jahr 2020 voraussischtlich vier Mio. Abonnenten in den USA verlieren...



Netflix teurer

Der beliebte Streaming-Dienst Netflix erhöht nun auch für seine deutschen, österreichischen, Schweizer ...



Der Preis von Abo-Diensten

84 Prozent der Konsumenten unterschätzen ihre Ausgaben für Abo-Dienste wie Netflix, Spotify und Amazon Pr...