Gewinnspiel 02.05.2024



Beautiful Wedding

Nach einer exzessiven Nacht in Las Vegas wachen Abby (Virginia Gardner) und Travis (Dylan Sprouse) in einer Luxus-Suite auf.

Sie können sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Offensichtlich haben sie im Casino den Jackpot gewonnen und im Rausch der Nacht geheiratet!







Mit ihren besten Freunden America (Libe Barer) und Shepley (Austin North) im Schlepptau fliegen sie nach Mexiko, um dort wild-romantische Flitterwochen zu genießen.







Doch das Chaos verfolgt „Trabby“ auch im tropischen Paradies: Gibt es ein Happy End oder steht ihnen ein weiteres Desaster bevor?







Aktuelle Gewinnspiele...



Wir verlosen passend zum Filmstart am 9.5. nur im Kino zweifach das Buch 'Beautiful Wedding' (Piper Verlag, Herausgeber: Jamie McGuire).







Viel Spaß im Kino und viel Erfolg bei der Verlosung!

Material: (c) Voltage Pictures/Leonine Studios

