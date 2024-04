TV-Fernsehen 24.04.2024

TV immer noch linear

Trotz smarter TV-Geräte, die mit dem Internet verbunden sind und unter anderem freie Streaming-Auswahl bieten, bleibt das 'lineare Fernsehen' weiterhin die beliebteste Art, TV zu schauen.

Zu dem Schluss kommt eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag der gfu Consumer & Home Electronics im April. 'Lineares Fernsehen ist nach wie vor Spitzenreiter bei der Nutzung des TV-Gerätes. Doch bei den jüngeren Zuschauenden büßt diese Ausspielungsart deutlich an Attraktivität ein. Diese Altersgruppe ist lieber selbstbestimmt, wann sie Content schauen will, und ist bereit, für diesen Komfort Geld auszugeben', so gfu-Chefin Sara Warneke.



41 Prozent nutzen täglich lineare Fernseh-Angebote, sehen sich also TV-Sendungen zu festgelegten Ausstrahlungszeiten an. 67 Prozent schauen mindestens einmal pro Woche Programme zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Damit liegt diese Ausspielungsart deutlich vor allen anderen Möglichkeiten der TV-Nutzung.



Bei den 18- bis 24-Jährigen geben lediglich sieben Prozent an, täglich linear zu schauen. Bei Befragten über 55 Jahre sind es hingegen 61 Prozent. Auch bei Betrachtung der wöchentlichen Nutzung bleibt die Tendenz erhalten: 38 Prozent der 18- bis 24-Jährigen schauen mindestens einmal pro Woche lineares TV, bei den über 55-Jährigen sind es 80 Prozent.



Netflix, Amazon Prime oder Disney+ nutzt mit 49 Prozent fast jeder Zweite mindestens einmal pro Woche. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 58 Prozent. Jeder Vierte dieser Altersgruppe gibt an, täglich Inhalte wie Filme oder Serien über kostenpflichtige Streaming-Dienste abzurufen.



Klassische Pay-TV-Sender, wie Sky oder DAZN, die sowohl linear als auch zeitversetzt senden, nutzen 21 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Woche, sechs Prozent täglich. Bei den Streamern und Pay-TV-Konsumenten begnügen sich 40 Prozent mit einem Abo. 28 Prozent haben zwei Abos und 19 Prozent sogar drei oder mehr.

pte/red

