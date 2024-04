Kino 25.03.2024



Kleine schmutzige Briefe

Anstößige Briefe in einer Kleinstadt vor über 100 Jahren waren Skandal genug für einen Kriminalfall. Doch nichts scheint so zu sein, wie es offensichtlich ist.

Die lebhafte Rose Gooding (Jessie Buckley) hat wenig mit der frommen Edith Swan (Olivia Colman) gemeinsam, außer dass sie Nachbarinnen in der englischen Küstenstadt Littlehampton in den 1920er Jahren sind.







Doch eines Tages erhalten Edith und andere in der Stadt anstößige Briefe, gespickt mit gemeinen Beschuldigungen in unflätiger Sprache, und der Verdacht fällt sofort auf Rose.







Scotland Yard ermittelt und Rose droht sogar, das Sorgerecht für ihre Tochter zu verlieren. Während die skandalösen Briefe weiterhin die Stadt heimsuchen, ahnt nur die Polizistin Gladys Moss (Anjana Vasan), dass etwas nicht stimmt und Rose möglicherweise doch nicht die Schuldige ist...



Der Film startet nur im Kino ab 28.3.2024





Material (c) 2024 STUDIOCANAL/ Parisa Taghizadeh

