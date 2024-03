Gewinnspiel 27.02.2024



The Zone of Interest

Regisseur und Drehbuchautor Glazer ließ sich für den Film von dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autoren Martin Amis inspirieren.









Sein Film beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höss, dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen.











Aktuelle Gewinnspiele...



Der Film startet am 29.2.2024 nur im Kino. Passend dazu verlosen wir zwei mal das Buch „Interessengebiet“ vom Kein & Aber Verlag.

Material (c) 2024 Leonine

#Kino #Film #Verlosung







