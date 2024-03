Aktuell 11.03.2024



Oscars 2024: Gewinner der Academy Awards

Wer hat die Oscars 2024 gewonnen? Wir sehen uns auch dieses Jahr an, was bei der Gala und Verleihung der Academy Awards 2024 das Ergebnis war!

Die meisten der begehrten Oscars gingen an den Film Oppenheimer. Immerhin sieben der Statuen wurden rund um diesen Kinofilm vergeben. Poor Things und Zone of Interest landen in dieser Statistik deutlich dahinter.



Oscar Gewinner 2024



Oppenheimer (Film)

Christopher Nolan (Regie)

Emma Stone, Cillian Murphy (Hauptdarsteller)

Da'Vine Joy Randolph, Robert Downey Jr. (Nebendarsteller)

The Zone of Interest (international)

Der Junge und der Reiher (Animation)

20 Tage in Mariupol (Doku)

Anatomie eines Falls, American Fiction (Drehbuch)

Oppenheimer (Kamera, Schnitt, Musik)

Poor Things (Kostüm, Produktionsdesign, MUA/Frisur)

Godzilla Minus One (VFX)

Zone of Interest (Sound)

Billie Eilish (Soundtrack-Song)

War is over; Ich sehe was, was du nicht siehst (Kurzfilme)



Ansonsten war die Show vorhersehbar, Skandale blieben aus und entsprechende Showelemente (Nackter Mann) wurden perfekt inszeniert abgeliefert. Die Umsetzung für das Fernsehen war auch technisch pefekt, virtuelle Elemente und das Theater vor Ort ergaben eine Symbiose, die selbst bei großen Sportveranstaltungen selten so perfektioniert wurde. Die Verleihung hatte Stil und Kurzweile, wie es sein sollte, das Pflichtprogramm wurde perfekt abgearbeitet und zelebriert, alles in allem also eine gelungene Sache, die dem Film und der Branche sicher nicht geschadet hat.

Bild: bartek/Adobe Stock

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Oscars #Awards #Academy #2024 #Gala #Preise







Auch interessant!

Oscars 2023: Academy Awards Gewinner

Auch 2023 sind die Oscar-Gewinner bei großer Gala und entsprechender Aufmerksamkeit gekürt worden. Hier s...



Oscars 2022

Der beste Hauptdarsteller attackierte den Moderator - abseits dieses Ausrasters von Will Smith inklusive ...



Oscars Gewinner 2020: Academy Awards

Auch in diesem Jahr gibt es die erfolgreichen Filme und ihre Darsteller, die kleinen und großen Skandale ...



Oscar Gewinner 2019

Die Academy Awards 2019 haben viele Oscars verteilt, aber mussten auf einen 'Host' verzichten. Nach 30 Ja...



Oscars 2018 - Awards weniger interessant?

Millennials kümmern sich nicht wirklich um Award-Shows. In einer von 'The Tylt' durchgeführten Umfrage h...



Oscars 2017: Gewinner

Blanca Blanco zeigt sich blank, La La Land bekommt einen falschen Preis und der twitternde Mauernbauer da...