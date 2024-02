Aktuell 15.02.2024

Lieber weisse Schauspieler? Weiße Schauspieler sind häufiger und prominenter auf Plakaten von Filmen zu sehen, die in den USA gedreht worden sind - und das trotz stärkerer Beschäftigung von Schauspielern aus anderen ethnischen Gruppen. Das zeigt eine umfassende Untersuchung von Forschern um Galit Fuhrmann Alpert von der University of California Berkeley. Das Team hat 45.000 Werbeplakate für über 24.000 englischsprachige Filme untersucht, die zwischen 1960 und 2021 in den USA produziert wurden. Die Forscher ordneten die Schauspieler vier ethnischen Gruppen zu: weiß, schwarz, indisch oder asiatisch. Das gelang ihnen mithilfe eines Algorithmus, der mit dem sogenannten 'FairFace'-Bilddatensatz trainiert wurde. Er enthält eine gleiche Anzahl von Gesichtern aus sieben ethnischen Gruppen: weiß, schwarz, indisch, ostasiatisch, südostasiatisch, nahöstlich und lateinamerikanisch.



Den Autoren zufolge sind weiße Schauspieler durchweg häufiger auf Plakaten zu sehen als schwarze, asiatische und indische Schauspieler, obwohl der Anteil weißer Schauspieler an der Besetzung von mehr als 90 Prozent im Jahr 1960 auf 77 Prozent im Jahr 2020 zurückging. In dieser Zeit nahm die Beschäftigung von indischen, schwarzen und asiatischen Schauspielern deutlich zu. Immerhin verdoppelte sich der Anteil schwarzer Schauspieler auf Filmplakaten zwischen 2010 und 2021 und erreichte einen Anteil von 17,5 Prozent.



Zwar entsprachen die Anteile der verschiedenen ethnischen Gruppen auf den Filmplakaten in den Jahren 2020 und 2021 der Zusammensetzung der US-Bevölkerung. Doch die Autoren stellten Unterschiede in der Darstellung von Schauspielern verschiedener Ethnien fest. Die Gesichter weißer Schauspieler waren im Schnitt um 25 Prozent größer und befanden sich näher in der Mitte der Plakate als die von farbigen Schauspielern. Zudem waren farbige Schauspieler eher auf Plakaten zu sehen, auf denen mehr als sechs verschiedene Schauspieler oder ein farbiger Hauptdarsteller zu sehen waren.



Die Analyse der Besetzungslisten der untersuchten Filme zeigt, dass weiße Schauspieler auf allen Positionen am stärksten vertreten waren. Farbige mussten sich dagegen eher mit weniger wichtigen Rollen zufriedengeben, es sei denn, es handelte sich um Filme, die vorzugsweise im nicht-weißen Bereich spielten. Das Team stellt zudem fest, dass schwarze Schauspieler überdurchschnittlich oft auf Plakaten von Kriminalfilmen, asiatische Schauspieler eher auf Plakaten für Actionfilme zu sehen waren. Dies könnte eine stereotype Darstellung von Personen widerspiegeln, die diesen ethnischen Gruppen angehören. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Forschung #Rassismus #Kino #Plakate #Schauspieler





