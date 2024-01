Gewinnspiel 28.12.2023

The Beekeeper

Der Kinostark im neuen Jahr wird stark. Und wir legen mit Gewinnspielen daher genauso stark los und starten gleich in die erste Woche.





In THE BEEKEEPER wird der gnadenlose Rachefeldzug eines Mannes zu einer nationalen Angelegenheit, nachdem sich herausstellt, dass er ein ehemaliger Mitarbeiter einer mächtigen und geheimen Organisation namens „Beekeepers“ ist.







Unsere Verlosung bringt die Chance auf zwei mal zwei Kinotickets für den Film.



Aktuelle Gewinnspiele...



Im Kino startet The Beekeeper am 11. Jänner 2024.

Material: 2024 LEONINE

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Verlosung #Gewinnspiel #Film #Kino







Auch interessant!

Saw X

Zwischen den Ereignissen von SAW I und II begibt sich John Kramer (Tobin Bell) nach Mexiko, um sich einer...



Dumb Money - schnelles Geld

Ab 2.11. geht es im Kino los, die Premiere ist am 30.10. in Wien - und dazu haben wir ein Gewinnspiel!...



Killers Of The Flower Moon

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte das Erdöl der Osage Nation großen Reichtum und sie wurde über Nach...