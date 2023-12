Aktuell 28.12.2023

Amazon Prime Video bekommt Werbung

Ende Jänner 2024 macht Amazon mit der Drohung ernst und will Werbung in die Videos einstreuen.

Freevee war erst der Anfang, nun soll im ganzen Amazon Prime Video-Bereich Werbung gezeigt werden, wenngleich auch weniger als beim Mitbewerb. Trotz Abo werden die Kunden dann Werbung sehen müssen, außer sie zahlen mehr. In den USA werden drei Dollar auf den Preis aufgeschlagen, wenn man weiterhin ohne Werbung zusehen will.



Die Preise für Europa sind noch nicht bekannt, auch nicht die Menge der Werbung (die derzeit auch beim Freevee-Sender bei Amazon noch spärlich ist). Sie dürfte sich aber an dem orientieren, was Amazon auch im Heimatland vorgesehen hat.



Unbekannt ist auch, was mit Freevee geschehen wird. Das war der Bereich, der sich schon bisher vom Rest durch die Einblendung von Werbung unterschieden hat, dafür aber einzelne Filme schneller gezeigt hat. Ob durch den Aufpreis auch dieser ohne Werbung zugänglich wird oder gar eingestellt wird, muss sich erst zeigen.

