Horror 28.11.2023

El Monstruo

Das 'Monster' erscheint immer dann, wenn die Sonne nicht mehr am Himmel steht. Die Verwandlung ist hier in einem spanischen Horror-Kurzfilm sehr intensiv umgesetzt.

#Kurzfilm #Horror #Spanien #Nacht







