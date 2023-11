Gewinnspiel 14.11.2023



Saw X

Zwischen den Ereignissen von SAW I und II begibt sich John Kramer (Tobin Bell) nach Mexiko, um sich einer experimentellen medizinischen Behandlung zu unterziehen.

Die Hoffnung auf eine Wunderheilung treibt ihn an. Doch stattdessen entdeckt er, dass die gesamte Operation ein teuflischer Betrug ist.







Mit einem neuen Ziel vor Augen kehrt der berüchtigte Serienmörder zu seiner Arbeit zurück: Er dreht den Spieß um und zieht die Betrüger auf seine ganz eigene, hinterhältige und raffinierte Art zur Rechenschaft.



Aktuelle Gewinnspiele...



Wir verlosen zwei mal zwei Premierentickets in Wien passend zum Kinostart (30.11.) zur Premiere bereits am 29.11. (Apollo Kino, Radio Energy Schalter um 19 Uhr, Filmstart 20 Uhr). Die Gewinner werden verständigt und erhalten die Tickets auf ihrem Namen hinterlegt.





