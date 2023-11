Gewinnspiel 10.11.2023



Die Tribute von Panem - Ballads of Songbirds and Snakes

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Coriolanus (Tom Blyth), lange bevor er zum Präsidenten von Panem werden sollte. Er ist die letzte Hoffnung für seine einst stolze Familie Snow, die in Ungnade gefallen ist.





Als er zum Mentor von Lucy (Rachel Zegler), einem Mädchen aus dem verarmten Distrikt 12, erwählt wird, sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern… Wir sahen den Fall von Präsident Snow. Nun wird die Welt Zeuge seines Aufstiegs.











Der Film startet ab 16. November im Kino!



Wir verlosen dazu passend zwei Golden Pins (siehe Bild rechts) und zwei mal je zwei Kinotickets für den Film!



Material: (c) 2023 Lionsgate LEONINE Studios

