Kino 03.11.2023

Kanaan Palestinensische Filmwoche abgesagt

Das im Votivkino Ende des Monats eigentlich traditionell stattfindende Filmfestival in Wien wird verschoben. Die aktuelle Lage in Israel läßt die Veranstalter aktuell keine Durchführung zu.

Die Palestina-Filmwoche ist eine bunte Mischung Kultur aus der Region, was auch israelische Filmschaffende beinhaltet, also durchaus verbindende Elemente mitbringt und die verhassten Gegner kulturell zusammenbringen lassen könnte. Doch die aktuelle Lage ist für eine Durchführung des Festivals nicht zuträglich, die palestinensische Filmwoche wird daher vorerst ins Frühjahr 2024 verschoben.



Palfilm Festival Wien 2023



Die geplanten Filme der Woche sind in der Übersicht noch zu finden, Details zum neuen Termin folgen erst.



Nightmare of Gaza



Dafür gibt es einen früheren Beitrag, der aktuelle Themen anspricht, nun kostenlos im Internet zu sehen. Die Macher haben ihn anläßlich der laufenden Militär-Aktionen gegen die Terroristen in Gaza frei veröffentlicht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Film #Festival #Palestina #Gaza #Israel #Wien







Auch interessant!

45 Minuten bis Ramallah

Eine Komödie aus dem Konflikt zwischen Palästina und Israel zu machen, ist Kunst an sich. Dass diese dann...



Internationales Film- und Kulturfestival St.Pölten

Beginnend am Donnerstag, 25. Juli, findet an insgesamt 39 Tagen bis 1. September am Rathausplatz von St.P...



Palestina erfolgreich: .ps wird vergeben

Palestina hat nun im zweiten Anlauf die Domain .ps als Kennung im Internet erhalten, obwohl der Landescod...



Palestina bekommt .ps-Domain

Eine eigene Domain erhält Palestina. Die Endung .ps wird jedoch sicher auch in anderen Bereichen auf Inte...