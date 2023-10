Science Fiction 19.10.2023

Many Moons

Einsamkeit am Jupiter bei einer Mission, den Planeten für die Menschen belebbar zu machen, das ist das Thema des Kurzfilms.



#Science Fiction #Kurzfilm #Weltraum







