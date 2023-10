Aktuell 12.10.2023

Disney und Warner

Laurent Yoon, Medienanalyst von Sanford C. Bernstein, sieht Walt Disney und Warner Bros. Discovery mit Outperform-Ratings von 103 beziehungsweise 13 Dollar als Kursziele im Aufwind.

Ein Underperform-Rating verteilt er hingegen an Paramount Global mit einem Preisziel von elf Dollar. 'Market Perform'-Ratings bekommen Netflix mit einem Aktienkursziel von 375 Dollar, Fox mit 32 Dollar, Comcast mit 46 Dollar und Charter Communications mit 463 Dollar. Yoon sieht Video-on-Demand-Modelle nach wie vor unter Druck und die Branche in der Konsolidierung.



Dem Experten nach sind der Niedergang des linearen Fernsehens und der Wechsel zum Streaming nicht aufzuhalten. Bei künftigem Wachstum gehe es um ein Abhaken des linearen Verfalls mittels eines Wachstums beim 'Direct to consumer' unter der Maßgabe der Rentabilität. Dem entspricht Bernsteins Rating bei Disney und Paramount.



'Es gibt zwar wahrscheinlich interessiere Käufer und Verkäufer. Die Zinsen und niedrige Bewertungen werden Deals kurzfristig aber zu einer größeren Herausforderung machen', so Yoon. Warner Bros. Discovery und Paramount müssten sich weiter konsolidieren.



Das Wachstum der Kabelbezieher als ein Narrativ ist laut Yoon vorbei. Der Analyst verweist hier auf Comcast and Charter. Die Preisgestaltung und das Packaging erhöhten den Wert, herausfordernd werde es allerdings dann, wenn hochgesteckte Preisannahmen durch stärker werdende Konkurrenz infrage gestellt werden. Das Fazit des Analysten ist aber durchaus optimistisch: 'Es gibt einen reichlichen Cashflow, um die Aktien über Wasser zu halten und sie interessant bleiben zu lassen.'

pte/red

