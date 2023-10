Gewinnspiel 04.10.2023



Pulled Pork

Pizzera und Jaus in ihrer ersten Crime Comedy - made in Austria: Weil sie sich mit Partytiger und Bürgermeisterkandidat Benny Jagschitz angelegt haben, ist Flo Kienzl hochkant von der Polizei geflogen und Eddi Kovac in den Knast gewandert.

Nun ist Eddi auf Bewährung, gerade dabei ein neues Leben anzufangen, als Flo auf der Matte steht: Abgehalftert, ausgefuchst und mit einem echt guten Grund, alte Fehler zu wiederholen und nicht nur ins offene Messer, sondern in die mordenden Pranken eines mexikanischen Wrestlers zu laufen. Denn in Graz ist Bürgermeister-Wahltag und der leutselige Ex-Fußballprofi Benny Jagschitz an der Spitze der Umfragen.











Flo und Eddi sind sich sicher: Der populistische Partytiger ist für das Verschwinden ihrer Schwester verantwortlich und muss um jeden Preis gestoppt werden. Doch dazu müssen die beiden erst ihr Kriegsbeil begraben, die griechische Schwiegermutter besänftigen, der verliebten Polizistin Meli den Ausweis klauen, zwielichtige Deals mit Unterweltbossen eingehen, die quasselnde Ex-Miss Leibnitz beruhigen und sich auf keinen Fall in einer Chat-Affäre verstricken…



Aktuelle Gewinnspiele...



Mit unserem Gewinnspiel können zwei Personen Kinotickets zu 'Pulled Pork' gewinnen, ausserdem verlosen wir ein Genusspaket mit leckeren Sorger-Produkten.



Pulled Pork ist ab 6.10. im Kino zu sehen.





