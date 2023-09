Tipp 26.09.2023

Star Wars Ausstellung in Wien

In der Stadthalle Wien (Halle F) findet ab November bis in den Februar 2024 hinein eine Ausstellung für Star Wars-Fans statt.

Die Ausstellung geht um die Welt, ist allerdings nicht mit Disney oder den offiziellen Star Wars-Machern verbunden. Sie wurde von Fans gestaltet und auf den Weg gebracht. 'The Fans strike back' nennt sich die Veranstaltung demnach auch.



1300 Quadratmeter inklusive VR-Bereich werden bespielt, es gibt hunderte private Sammlerstücke und originale Kostüme in der Halle. Auch Nachbauten von Robotern der Filme sowie des Millennium Falken sind nach Wien gekommen.



Zu sehen ist die Ausstellung ab 16. November und sie wird bis 15.2.2024 geöffnet bleiben. Täglich beginnt die Vorstellung im 10 Uhr, Einlass ist bis 19 Uhr möglich, Donnerstag bis Samstag bis 20 Uhr (und je eine Stunde länger ist dann geöffnet). Tickets gibt es ab 23 Euro.

#Star Wars #Fans #Ausstellung #Stadthalle #Wien







