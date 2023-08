Gewinnspiel 11.08.2023



Hypnotic

Nur ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit verändert sein Leben für immer. Seit der Entführung seiner Tochter versinkt Detective Danny Rourke (Ben Affleck) in Trauer und Verzweiflung. Halt findet er nur in seinem Job als Polizist.





Als er bei seinen Ermittlungen zu mehreren Banküberfällen plötzlich eine Spur zu seiner vermissten Tochter erkennt, schöpft er wieder Hoffnung. Zusammen mit Diana Cruz (Alice Braga) macht er sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Bankräuber (William Fichtner), der sein Umfeld auf mysteriöse Weise kontrollieren kann. Schon bald wird Rourkes Realität, wie er sie kannte, komplett auf den Kopf gestellt und er muss alles und jeden in seiner Welt in Frage stellen.







Aktuelle Gewinnspiele...



Der Film startet mit 10.8. nur im Kino, in unserem Gewinnspiel zum Film können 2x2 Kinotickets gewonnen werden. Viel Glück bei der Verlosung!





Material (c) 2023 Hypnotic Film Holdings LLC

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Gewinnspiel #Verlosung #Kino #Film







Auch interessant!

Gewinnspiel: Smile im Kino

Nachdem Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) Zeugin eines bizarren, traumatischen Vorfalls mit einem ihrer Patie...



Streif - One Hell Of A Ride

Das Kitzbüheler Hahnenkamm-Rennen 2013 endet mit einer wilden Party, die im gesamten Ort die Nacht zum Ta...



Prakti.com - Filmplakat & Freikarten gewinnen

Ab 26. September im Kino...