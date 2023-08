Science Fiction 03.08.2023

Imminent Arrival

Mitten im Süden der USA bereitet sich ein Mann auf den Weltuntergang vor. Flache Erde, flaches Weltbild, dafür aber viele Waffen sind sein Umfeld. Und genau da landen sie...

#Science Fiction #Aliens #Kurzfilm







