Aktuell 20.07.2023

Streaming beflügelt US-Wirtschaft

Insbesondere schon das Streamen von Musik hat über 14 Mtrd. Dollar zum BIP der USA beigesteuert.

Das schätzt die Digital Media Association (DiMA), die Dienste wie Spotify und Amazon Music vertritt. 'Streaming ist ein Multiplikator für die gesamte Wirtschaft. Für jeden Dollar, der durch Streaming generiert wird, erhalten andere Sektoren der US-Wirtschaft zusätzliche 1,65 Dollar, ein Betrag, der mehr als dreimal so hoch ist wie der Wert, der von der Musikindustrie als Ganzes generiert wird', so DiMA-Präsident Garrett Levin.



Vor allem Investitionen der Streaming-Dienste in Forschung und Entwicklung scheinen sich auszuzahlen, die prozentual mehr als doppelt so hohe Ausgaben im Bereich Forschung und Entwicklung haben als der Durchschnitt der US-Unternehmen. DiMA stellt fest, dass die Auswirkungen des Musik-Streamings auf das BIP größer sind als der Beitrag des Wassertransportsektors mit 12,8 Mrd. Dollar und der Baumaschinenindustrie mit 11,5 Mrd. Dollar.



Der BIP-Beitrag von Plattformen wie Amazon Music, Apple Music, Pandora, Spotify und YouTube Music sei fast vergleichbar mit dem gesamten BIP-Beitrag von Santa Cruz County in Kalifornien im Jahr 2021. Ein County ist vergleichbar einem deutschen Landkreis. Der Musik-Streaming-Sektor generiert seinen Umsatz mit mehr als 100 Mio. zahlenden Audio-Streaming-Abonnenten. 'Streaming hat Einnahmemöglichkeiten von Musikproduzenten neu ausgerichtet, was zu Milliardeneinnahmen geführt hat', sagt Levin. Weltweit überschritt die Zahl der On-Demand-Audio-Streams im ersten Quartal 2023 erstmals die Eine-Billion-Marke.



Musik-Streaming hat auch stark zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA beigetragen. Die DiMA-Daten zeigen, dass die US-Wirtschaft für jeden Job direkt im Musik-Streaming neun zusätzliche Arbeitsplätze durch indirekte Aktivitäten in anderen Sektoren gewinnen konnte. Dies entspricht rund 92.000 Arbeitsplätzen in den USA, die 2021 durch Streaming unterstützt wurden. 'Diese Jobs erstrecken sich über viele verschiedene Branchen und Berufe, die nicht unbedingt mit Musik verbunden sind, und sie wachsen mit einer jährlichen Rate von 20 Prozent', schließt Levin.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Streaming #USA #Wirtschaft







Auch interessant!

Sicher smart leben

Auf dem Weg in ein smarteres, digitaleres Leben sind Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit die w...



Gute Games

Spitzenreiter im Medienjahr 2022 war diesmal TikTok, das als 'Gefahr für Kinder' und 'Fake-News-Schleuder...



Disney+ soll profitabel werden

US-Mediengigant Disney hat im heiß umkämpften Streaming-Markt einen wichtigen Wendepunkt erreicht....



Da spielt die Musik!

Independent-Künstler und Frauen sind auf Spotify im Vorteil. Denn in der 'New Music Friday'-Playlist mit ...



Anteil Streaming am Fernsehen

Welchen Stellenwert das Streaming-Video im Vergleich zum TV hat, wurde nun erstmals in der AGF-Studie erm...