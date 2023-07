Science Fiction 11.07.2023

Fearfully Made

Ein Kurzfilm über die isolation im Alter und den Einsatz von Pflege-Robotern, der als Sci-Fi-Geschichte noch eine zusätzliche Dimension erhält.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Roboter #Pflege #Kurzfilm







Auch interessant!

Regulation

In einer freudigen Zukunft sorgt der Staat für Antidepressiva per 'Happy Patch', um seine Bewohner positi...



Far: Date vom anderen Stern

Passend zum Valentinstag diese Woche gibt es hier noch die Science Fiction zum Dating. Eine besondere For...



Data Management

Daten in Science Fiction sind nicht unbedingt ein Thema, das weit in die Zukunft geht. Auch der schöne Re...



Veritas

Ambitioniertes Kurzfilmprojekt mit einer spannenden Umsetzung als Science-Fiction-Film. Sehenswertes Erge...