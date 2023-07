Gewinnspiel 03.07.2023



Mission: Impossible - Dead Reckoning 1

In 'Mission: Impossible Dead Reckoning Teil 1' starten Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein IMF-Team ihre bisher gefährlichste Mission: Sie sollen eine furchterregende neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit bedroht, aufspüren.

Und das, bevor sie in die falschen Hände gerät. Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit ihn wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den gesamten Globus. Konfrontiert mit einem mysteriösen, allmächtigen Feind muss Ethan erkennen, dass nichts wichtiger sein kann als seine Mission – nicht einmal das Leben derer, die ihm am meisten am Herzen liegen.











Wir verlosen zum Filmstart am 13.7.2023 im Kino zwei mal zwei Kinogutscheine. Viel Erfolg bei der Verlosung und viel Spaß im Kino!













Material (c) 2023 Paramount Pictures

