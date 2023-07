Aktuell 29.06.2023

Sparen beim Streaming

38 Prozent der US-Amerikaner wollen die Anzahl ihrer Streaming-Dienste entweder kündigen oder einschränken, um Geld zu sparen.

Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Medienplattform Plex. Verantwortlich dafür sind die anhaltend hohe Inflation, die steigenden Preise bei den Streaming-Abos sowie das Durchgreifen von Netflix beim Teilen von Abos außerhalb des eigenen Haushalts.



Die Umfrage wurde von OnePoll im Auftrag von Plex unter 2.000 US-amerikanischen Haushalten durchgeführt, die mindestens ein Streaming-Dienst abonniert haben. Mit 31 Prozent würde rund ein Drittel der befragten Personen ihre bezahlten Mitgliedschaften in eine kostengünstigere Version mit Werbung umwandeln, heißt es.



Insgesamt kommt die Umfrage zu einem eher ernüchternden Ergebnis. 30 Prozent der Teilnehmer laden entweder Accounts herunter oder erstellen sie, um zusätzliche kostenfreie Streaming-Dienste in Anspruch zu nehmen. 31 Prozent specken ihre bezahlten Streaming-Mitgliedschaften ab und entscheiden sich für eine kostengünstigere Version mit Werbung. 29 Prozent schließlich teilen ihre Zugangsdaten von Streaming-Apps mit Freunden und der Familie - zumindest, so lange das noch geht.

