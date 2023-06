Kino 20.06.2023

Kino open air in Wien 2023

Auch dieses Jahr gibt es sie im Sommer wieder, die Kinos unter freiem Himmel. Wo es da outdoor was zu sehen gibt, zeigt diese Übersicht.

Am Gürtel (und dort am Bücherei-Dach) findet heuer wieder das Kino am Dach der Hauptbibliothek statt. Bis Ende August ist da das 20. Jubiläum auch mit aktuellerem Filmmaterial oder lokalen Leinwandfilmen zu feiern.



Im Augarten ist zwischen 22.6. und 28.8.2023 das 'Kino wie noch nie' mit Kunst bis hin zu älteren Blockbustern. Musealische Standortte haben Frameout (14.7. bis 2.9. MQ) bzw. dotdotdot mit Kurzfilmen (August im Volkskundemuseum).



Und dann gibt es da auch noch das Volxkino

, das schwerer greifbar ist. Es findet immer an anderen Standorten bis Mitte September in ganz Wien statt.

