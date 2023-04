Aktuell 19.04.2023

Filme alleine sind zu wenig

Direct-to-Streaming-Videoanbieter können immer weniger Kunden an sich binden, so eine neue Deloitte-Umfrage zu den aktuellen Digital-Media-Trends.

Das liegt auch daran, dass sich die Art und Weise, wie jüngere Generationen Medien konsumieren, verändert. An Popularität gewinnen nutzergenerierte Inhalte in Spielen und Videospieladaptionen von Filmen.



Das Anschauen von Fernsehsendungen und Filmen zu Hause ist laut der Erhebung nicht mehr wie früher die dominierende Aktivität - insbesondere nicht bei jüngeren Generationen, die ihre Unterhaltungszeit gleichmäßiger auf Fernsehsendungen und Filme, nutzergenerierte Inhalte in Social-Media-Diensten und Videospiele aufteilen.



Mehr als die Hälfte der Jüngeren entscheidet sich für ein Videospiel, nachdem eine bestimmte Fernsehsendung oder ein Film gesehen wurde. Etwa 45 Prozent wollen Spiele nutzen, die auf ihren Lieblingsfilmen und Fernsehsendungen basieren. Und jeder Zweite sagt, dass nutzergenerierte Inhalte helfen, neue Produkte oder Dienstleistungen zu entdecken. 40 Prozent kaufen ein Produkt eher, nachdem sie gesehen haben, dass ein Influencer, dem sie folgen, es überprüft hat.



Durch Wettbewerb und größere Preissensibilität haben sich die Wachstumsraten der Abonnements in der gesamten Branche verlangsamt und die Abwanderungsraten sind gestiegen. Im Durchschnitt zahlen US-Verbraucher 48 Dollar pro Monat für Abonnement-Videodienste, so die Umfrage. Etwa die Hälfte der Befragten findet das jedoch zu viel. Ein Drittel will die Zahl der Unterhaltungsabonnements daher reduzieren.



Die Gesamtabwanderung von Abonnenten für kostenpflichtige Streaming-Video-on-Demand-Dienste über einen Zeitraum von sechs Monaten liegt bei rund 40 Prozent. Bei der Generation Z und den Millennials sind es sogar 57 beziehungsweise 62 Prozent. Jüngere Generationen setzen auf einen Mix aus Unterhaltung, einschließlich Streaming-Videos, sozialer Medien, Musik und Spielen, um ihre digitalen Erlebnisse zu maximieren, heißt es bei Deloitte.

