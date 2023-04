Science Fiction 30.03.2023

Wakener

In diesen Sci-Fi-Abenteuer treffen eine Wache und ein Techniker aufeinander und erzählen eine persönliche Geschichte zusätzlich zur Kurzgeschichte des Films.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kurzfilm #Science Fiction







Auch interessant!

Data Management

Daten in Science Fiction sind nicht unbedingt ein Thema, das weit in die Zukunft geht. Auch der schöne Re...



Veritas

Ambitioniertes Kurzfilmprojekt mit einer spannenden Umsetzung als Science-Fiction-Film. Sehenswertes Erge...



Singularity

Science Fiction Kurzfilm aus dem Best-of-Programm bei Dust, also einer der guten Klassiker, den man geseh...