Aktuell 13.03.2023

Oscars 2023: Academy Awards Gewinner

Auch 2023 sind die Oscar-Gewinner bei großer Gala und entsprechender Aufmerksamkeit gekürt worden. Hier sind die Gewinner der Oscars 2023!

Bester Film: Everything everywhere all at once

Bester Hauptdarsteller/In: Brendan Fraser, Michelle Yeoh

Bester Schnitt: Paul Rogers

Beste Regie: Daniel Kwan/Daniel Scheinert

Bester Song: Naatu Naatu

Bester Sound: Top Gun Maverick

Filmmusik: Volker Bertelmann, All quiet on western front

Drehbuch: Woman Talking und Everything everywhere...

Beste Kamera: James Friend, All quiet on western front

Kurzfilm: An irish goodbye

Dokumentation: Nawalny

Animation: Guillermo del toros pinoccio

Nebendarsteller: Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan

Effekte: Avatar

International: All quiet on the western front

Kostüme: Black Panther



Der beste Film hat also quer durch die Preise Gewinne einfahren können. Auffällig war natürlich (wie erwartet) auch der beste internationale Film (deutsches Original: 'Im Westen nichts Neues') und seine weiteren Preise.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Oscars #Awards #Academy #2023 #Gala #Preise







Auch interessant!

Oscars 2022

Der beste Hauptdarsteller attackierte den Moderator - abseits dieses Ausrasters von Will Smith inklusive ...



Oscars Gewinner 2020: Academy Awards

Auch in diesem Jahr gibt es die erfolgreichen Filme und ihre Darsteller, die kleinen und großen Skandale ...



Oscar Gewinner 2019

Die Academy Awards 2019 haben viele Oscars verteilt, aber mussten auf einen 'Host' verzichten. Nach 30 Ja...



Oscars 2017: Gewinner

Blanca Blanco zeigt sich blank, La La Land bekommt einen falschen Preis und der twitternde Mauernbauer da...



Oscars 2016 - die Gewinner der Academy Awards

Spotlight holte sich den Preis für den besten Film, doch die Neuauflage von Mad Max räumte in den Kategor...



Oscar Gewinner 2013: Haneke & Waltz siegreich

Die diesjährige Oscar-Nacht endete für Österreich triumphal: Michael Hanekes 'Liebe' wurde als bester aus...