Horror 07.03.2023

Leopard Heels

Der Horror eines Vorstellungsgesprächs ist nicht unbedingt das, was Sie sich jetzt gerade vorstellen.

Bug Bites

Der Kammerjäger, die bösen Käfer und der Horror von Robo-Calls in einem Kurzfilm. Schön anzusehen und sti...



Im Labor

Unter Laborbedingungen ist diesmal - nach dem letzten Kurzfilm - die andere Richtung, ein Horrorstreifen ...



Nova

Frischer Sci-Fi-Horror kommt in Form des Kurzfilms 'Nova' über den Videokanal der Wahl. Spannendes Video ...



Night of the Slasher

Horror für Halloween: Ohne viele Worte, dafür mit viel Bier, Blut und Messereinsatz geht es bei diesem Ku...



Number One Fan

Kurzfilm aus dem Horror-Genre: Das Smartphone als Kommunikationszentrale und als Social Network-Schnittst...



Horror ohne Stimme

'Ich spreche ohne Stimme' als Horror-Kurzfilm liefert textlos so viele Eindrücke, dass die Wirkung nicht ...