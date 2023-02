Gewinnspiel 09.02.2023



Perfect Addiction

Von einem Moment auf den anderen bricht für die UFC-Trainerin Sienna Lane (Kiana Madeira) die Welt zusammen. Zu sehen im Kino - und zu gewinnen hier in der Verlosung!

Als Sienna ihre große Liebe Jax (Matthew Noszka) ausgerechnet mit ihrer jüngeren Schwester beim Fremdgehen erwischt, steht sie vor dem Nichts: keine Bleibe, kein Geld, keine Familie. Was bleibt, ist bodenlose Enttäuschung und riesengroße Wut. Und bald schon ein Plan, wie sie sich an Jax rächen kann. Nur Sienna hat er es zu verdanken, dass er zum Champion in Mixed Martial Arts werden konnte: Es gibt keine bessere Trainerin!







Nun will sie Jax‘ größten Rivalen, Kayden Williams (Ross Butler), mit allen Mitteln auf den finalen Kampf vorbereiten, um es Jax dort heimzuzahlen, wo es ihm am meisten weh tut: im Ring. Doch als sich Sienna und Kayden nicht nur beim Training näherkommen, wird der Weg zum Meistertitel immer komplizierter.



















Wir verlosen Fan-Pakete zum Filmstart am 16.2.2023 im Kino! Viel Glück bei der Verlosung und viel Spaß beim Film im Kino!





Material (c) 2023 Constantin Film

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Film #Kino #Gewinnspiel







Auch interessant!

Plane - gemeinsam überleben oder alleine sterben

In Pilot Brodie Torrances (Gerard Butler) Flugzeug schlägt bei einem schweren Sturm der Blitz ein und all...



Oldtimer am Eiffelturm

Mit der Retromobile findet vom 1. bis zum 5. Februar an der Seine wieder die wichtigste Oldtimer-Verans...



Cavemen

Eigentlich sollte es der große Tag von Rob Becker (Moritz Bleibtreu) werden. Schon als Kind wollte der er...



Der junge Häuptling Winnetou

Turbulente Zeiten auf dem Immenhof! Während Charly die Kunstakademie besucht, kümmern sich Lou und Emmie ...