Horror 06.11.2022

Im Labor

Unter Laborbedingungen ist diesmal - nach dem letzten Kurzfilm - die andere Richtung, ein Horrorstreifen mit Sci-Fi-Elementen, inhaltlich festgelegt: Der Tod und das Leben in einer gut gemachten Inszenierung.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Horror #Labor #Tod #Kurzfilm







Auch interessant!

Nova

Frischer Sci-Fi-Horror kommt in Form des Kurzfilms 'Nova' über den Videokanal der Wahl. Spannendes Video ...



Hirn und Filmtote

Traurige Tode von Filmcharakteren bleiben im Gedächtnis, wie eine Studie der Ohio State University zeig...



'Prometheus - Dunkle Zeichen' Filmkritik

Im Weltraum hört dich niemand schreien! Mit diesem Satz und dem dazugehörigen Film 'Alien' hat Regisseur ...



'Weekend of Horrors' in Wien

Vom 16. - 17. Juni 2012 findet erstmals die legendäre 'Weekend of Horrors' Convention, Europas größte Con...