Gewinnspiel 22.09.2022



Smile

Nachdem Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) Zeugin eines bizarren, traumatischen Vorfalls mit einem ihrer Patienten war, wird sie zunehmend mit erschreckenden und unerklärlichen Ereignissen konfrontiert.





Eine bösartige, übernatürliche Kraft scheint fortan ihr Leben zu bestimmen und sie zu terrorisieren. Um zu überleben und dieser schrecklichen neuen Realität zu entkommen, muss sich Rose den Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit stellen.











Smile, siehst Du es auch? Auf jedem Fall im Kino ab 29.09.2022 - und mit etwas Glück auch in unserer Verlosung.





Material: 2022 Paramount Pictures

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Verlosung #Gewinnspiel #Kino







Auch interessant!

Chase - Verlosung in Graz

Will (Gerard Butler) und Lisa (Jaimie Alexander) sind auf dem Weg zu Lisas Eltern. Die beiden stecken in ...



Orphan: First Kill

Tricia (Julia Stiles) und Allen (Rossif Sutherland) können ihr Glück kaum fassen, als ihnen mitgeteilt wi...



Verlosung: Orphan - First Kill

Tricia (Julia Stiles) und Allen (Rossif Sutherland) können ihr Glück kaum fassen, als ihnen mitgeteilt wi...