Gewinnspiel 06.09.2022



Orphan: First Kill

Tricia (Julia Stiles) und Allen (Rossif Sutherland) können ihr Glück kaum fassen, als ihnen mitgeteilt wird, dass ihre vermisste Tochter Esther (Isabelle Fuhrman) wieder aufgetaucht ist.

Behutsam versuchen die beiden, das Mädchen in ihre Familie einzugewöhnen. Doch seltsame Ereignisse und kleinere Ungereimtheiten lassen sie schon bald stutzen. Mysteriöse Todesfälle im Umfeld der Familie ereignen sich plötzlich und bald hegt Tricia Zweifel, ob Esther wirklich ihre Tochter ist.



Ihre schlimmsten Befürchtungen werden bestätigt: Tricias Familie ist in akuter Gefahr und sie muss sie um jeden Preis vor dem mörderischen Kind beschützen. Doch dann kommt es für alle Beteiligten zu einer unerwarteten Wendung...















Wir verlosen zwei mal zwei Kinogutscheine unter allen, die sich hier in das Gewinnspiel eintragen. Der Film selbst startet am 9.9.2022 im Kino.





Material (c) Studiocanal/Paramount/Steve Ackerman

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Verlosung #Film #Kino







Auch interessant!

Der junge Häuptling Winnetou

Turbulente Zeiten auf dem Immenhof! Während Charly die Kunstakademie besucht, kümmern sich Lou und Emmie ...



Guglhupfgeschwader

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein ...



Mia and me - im Kino

Das Geheimnis von Centopia: Als Mia zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Eltern mit ihrem Großvater in das a...