Horror 25.05.2022

Number One Fan

Kurzfilm aus dem Horror-Genre: Das Smartphone als Kommunikationszentrale und als Social Network-Schnittstelle besorgt der Hauptdarstellerin einen Follower, den sie lieber nicht gehabt hätte...

#Smartphone #Horror #Kurzfilm







