Kino 11.04.2022

Bellaria Kino gerettet

Die Crowdfunding-Kampagne für die Rettung des Bellaria Kinos ist gestern erfolgreich zu Ende gegangen. 1453 Unterstützer haben sich daran beteiligt.

135.434 Euro wurden gesammelt, um das Kino zu retten. Michael Stejskal, Initiator der Crowdfunding Kampagne und Betreiber des Votiv Kinos: „Wir hätten nicht zu hoffen gewagt, eine Summe von mehr als 135.000€ zu erreichen. Doch genauso wichtig wie der finanzielle Beitrag der Crowdfunding-Teilnehmer:innen, ist für uns das große Maß an Begeisterung für unser Projekt und der allseitige Wille, uns zu unterstützen. Das ist ein kraftvoller und mutmachender Impuls nicht nur für uns, sondern für die gesamte Kinolandschaft.“



In den ersten 24 Stunden war mit 25.000€ bereits ein Viertel der angestrebten Summe erreicht und nach nur etwas mehr als zwei Wochen konnte die Kampagne bereits die erste Schwelle von 95.000€ hinter sich lassen. Wenig später beteiligte sich die Stadt Wien mit einer Förderung von 100.000€ an der Sanierung des Bellaria Kinos. Damit konnte die Stoßrichtung des Crowdfundings neu definiert werden: nicht mehr nur Schallschutz, Lüftung und Bestuhlung mit einem Betrag von 165.000€ waren nun das Ziel, sondern eine Generalsanierung für 270.000€.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Bellaria #Kino #Crowdfunding #Wien







Auch interessant!

dotdotdot vom 31.7. bis 31.8.2022

Das Film-Festival im Volkskundemuseum in Wien findet diesen Sommer wieder als Open Air Kino statt....



Erfolgreiches Crowdfunding: Bellaria Kino Wien

Innerhalb der ersten Woche konnte bereits mit Hilfe von über 800 Unterstützer*innen über drei Viertel der...