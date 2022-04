Aktuell 07.04.2022

Streams und Onlinevideos

Die Corona-Pandemie der vergangenen beiden Jahre hat das Nutzerverhalten in Sachen digitaler Medien zugunsten von Streaming-Diensten und Mediatheken verändert.

Das zeigt eine Befragung von gfu Consumer & Home Electronics. 38 Prozent der befragten TV-Geräte-Besitzer sagen, dass Sie in den vergangenen zwei Jahren häufiger Sendungen der kostenpflichtigen Streaming-Dienste gesehen haben. Die Zahl derjenigen, die für sich keine Veränderung bei der Nutzung von Streaming-Angeboten verzeichnen, liegt mit 19 Prozent genau bei der Hälfte.



Jeder Vierte gibt an, in den vergangenen zwei Jahren Verträge für neue oder zusätzliche Streaming-Dienste abgeschlossen zu haben. Das für kostenpflichtige Angebote aufgewendete monatliche Budget liegt bei fast zwei Dritteln (65 Prozent) unter 20 Euro. Nur jeder fünfte Befragte (20 Prozent) gibt an, monatlich 20 Euro und mehr für Streaming-Abos auszugeben.



Die Nutzung der Mediatheken der Sender hat bei 30 Prozent der Befragten zugenommen, allerdings gibt mit 29 Prozent eine fast gleich hohe Anzahl an, die Mediatheken nicht häufiger genutzt zu haben. Solche Zuwächse kann das lineare Fernsehen, also der TV-Konsum zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, nicht verzeichnen. Zwar sagen 15 Prozent, dass sie in den vergangenen zwei Jahren mehr TV zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schauten, aber eine Mehrheit von 52 Prozent gibt an, dass es hier keine Veränderung gegeben habe.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Streaming #Corona







Auch interessant!

IPTV wird immer wichtiger

Das Internet ist erstmals der meistgenutzte TV-Empfangsweg in Deutschland. ​​Auch die Nutzung...



Podcast und Streaming: Influencer gehen live

Influencer-Marketing findet auf Instagram, TikTok, LinkedIn und Co statt. Plattformübergreifend dominiere...



Kurzfilme im Streaming

Das Kurzfilmfestival stellt passend zur Corona-Zeit 500 Filme ins Internet und erlaubt oftmals das kosten...



Remote-Produktionen werden einfacher

Seit hopin den Streaming-Verteiler Streamyard übernommen und integriert hat, ist das professionelle Strea...



Mit Games aus dem Lock-Down

62 Prozent der Briten haben das Mehr an Zeit wegen der Corona-Pandemie 2020 für Videospiele genutzt. Das ...