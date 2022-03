Kino 02.03.2022

Erfolgreiches Crowdfunding: Bellaria Kino Wien

Innerhalb der ersten Woche konnte bereits mit Hilfe von über 800 Unterstützer*innen über drei Viertel der angestrebten Mindestsumme erreicht werden.

Schon nach den ersten 24 Stunden wurde fast ein Viertel der Summe für das Bellaria erreicht! Das ist ein phänomenales Zwischenergebnis und erfüllt das Bellaria-Team mit tiefer Dankbarkeit.



'Wir sind überwältigt vom Ausmaß an Begeisterung und Enthusiasmus, auf das unser Crowdfunding gestoßen ist. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich bisher engagiert haben und sehen das als Verpflichtung, diesen ganz besonderen Ort mit Liebe und Sorgfalt zu betreuen, sollte es tatsächlich gelingen, den Rest der benötigten Summe auch noch zu lukrieren', betont Michael Stejskal, Betreiber des Votiv Kinos und einer der Initiatoren der Rettungsaktion.



Besonders beliebte Goodies, wie die 'Bellaria Kinosessel - Stickaktion' (besticke einen Kinosessel im Bellaria Kino mit deinem Namen), sind bereits ausverkauft und wurden aufgestockt. Von anderen limitierten Paketen gibt es nur noch wenige zu erwerben, wie zum Beispiel 'Miete das Bellariakino für dich und deine Freund:innen', 'Dein Brunch-Date mit Film im Bellaria' oder 'Dein Abend zu zweit im Bellaria mit Film'.



Wir freuen uns aber auch besonders über die große Zahl an Spendenbeträgen ohne Gegenleistung, die bisher eingegangen sind. Das zeigt, wie sehr den Unterstützer*innen die Rettung des Bellariakinos am Herzen liegt. 'Der besondere Heiratsantrag im Bellariakino' ist als Goodie übrigens noch 9x zu erwerben, einmal wurde er schon gebucht!



Nach diesem erfreulichen Start heißt es aber nun durchhalten. Denn die angestrebte Mindestsumme von 95.000 Euro ist noch nicht erreicht. Und dieser Betrag ist notwendig, um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können (Schallschutz, Kinotechnik). Darüber hinaus sind aber Schritt für Schritt weitere Verbesserungsmaßnahmen geplant, um das Bellaria ins Jahr 2022 zu holen. Ab einer Summe von 135.000 Euro kann eine zeitgemäße Belüftung installiert werden und ab 165.000 Euro könnten auch die alten Kinosessel erneuert werden. Selbstverständlich unter Berücksichtigung der Instandhaltung des historischen Flairs.



Moritz Baier, Betreiber von Café Liebling und einer der Initiatoren des Crowdfundings zur Rettung des Bellaria Kinos: 'Es macht einen unglaublichen Spaß in diesen Zeiten ein durch und durch schönes Kino wieder zum Leben erwecken zu können, zu dem die Menschen so positive Erinnerungen haben. Alleine die Anekdoten der Menschen, die jahrelang Gäste waren, sind es wert, dieses Kino wiederzubeleben.'



Das Bellaria-Crowdfunding-Team bedankt sich herzlich bei allen, die bereits über die Crowdfunding-Kampagne berichtet oder sie unterstützt haben und hofft auf weiteren Support, um bald tatsächlich verkünden zu können: Das Bellaria Kino konnte gerettet werden!

