Tipp 15.12.2021

dotdotdot geht online

Das Kurzfilmfestival stellt passend zur Corona-Zeit 500 Filme ins Internet und erlaubt oftmals das kostenlose Streamen.

Das Festival findet im August 2022 wieder im Volkskundemuseum in Wien statt - und kann dann hoffentlich auf eine Corona-freie Festivalzeit blicken. Heute jedoch gilt Kontaktbeschränkung und da ist es gut, wenn das Angebot des Festivals der letzten Jahre im Internet zum freien Abruf bereitgestellt wurde.



Streaming-Angebot bei dotdotdot



Das Streaming ist weitgehend ohne Zugangsbeschränkung abrufbar, 500 Titel sind bereits im Streaming rund um die Uhr verfügbar. Beim Link ist die Auswahl bereits voreingestellt, zusätzliche Filter können beim Durchsuchen des Angebots hilfreich sein. Der 'Film-Abspielen'-Button führt dann direkt zu zB. Vimeo oder Youtube, ein unkomplizierter Abruf ist also garantiert.

