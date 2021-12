Fantasy 09.12.2021

Penumbra

Ein Stalker bedroht die Sicherheit der Schwester? Oder ist es etwas Anderes in diesem Fantasy-Kurzfilm, das für Spannung sorgt?

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kurzfilm #Fantasy #Science Fiction







Auch interessant!

Cera

Science Fiction in kurzer Spiellänge hat Tradition und kommt auch bei Cera perfekt zur Geltung....



2020

Was kann ein Kurzfilm, der 2020 als Titel hat, nur beinhalten? Alles klar, das kann nur ein Science-Ficti...



Nightmare before Christmas

Voller Überraschungen und grotesker Situationen, wird Weihnachten hier zu einem echten Fantasy-Erlebnis. ...