Science Fiction 16.11.2021

Instant Doctor

Die künstliche Intelligenz als Arzt des Vertrauens? Wenn der Husten plagt, dann folgt die Diagnose der Zukunft auf Knopfdruck. In diesem Kurzfilm aber auch das Pladoyer auf einen menschlichen Arzt.

#Arzt #KI #AI #Maschine #Mensch #Kurzfilm







