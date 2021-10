Technik 27.10.2021

Smartes UHD

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 ist der Anteil von Smart-TVs und UHD-Fernsehern gemessen am Gesamtmarkt weiter gestiegen.

Laut Daten von GfK SE wurden in den ersten drei Quartalen dieses Jahres rund vier Mio. Fernsehgeräte in Deutschland verkauft. Davon entfielen etwa 3,7 Mio. auf smarte Fernseher, die eine Nutzung von Apps oder Mediatheken über HbbTV oder Internet ermöglichen. Dies entspricht einem Anteil von 93 Prozent - vier Prozentpunkte mehr im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2020 (89 Prozent).



Bei Ultra-HD-Geräten erhöhte sich der Marktanteil um fünf Punkte auf 75 Prozent (drei Mio. Geräte) (Q1 bis Q3 2020: 70 Prozent). Der Anteil der UHD-Fernseher, die mindestens ein Verfahren für HDR unterstützen, ist nochmals leicht auf 98 Prozent angewachsen. Diese Geräte können Inhalte mit deutlich größerem Kontrastumfang sowie natürlicheren Farben in feineren Abstufungen darstellen. Bereits 79 Prozent (2,3 Mio.) der HDR-Displays beherrschen neben den statischen HDR-Standards HDR10 und HLG auch dynamische HDR-Verfahren wie Dolby Vision oder HDR10+.



Im Trend liegen laut der Deutschen TV-Plattform Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll und größer. Diese Gruppe macht mit knapp 2,2 Mio. verkauften Geräten 54 Prozent des Gesamtmarkts aus. Der deutlichste Sprung war hier bei den größten Displays zu verzeichnen: jeder fünfte verkaufte Flachbildschirm wurde mit einer Bildschirmdiagonale von mindestens 65 Zoll ausgeliefert. 'Die Zahlen zeigen, dass der Trend zu qualitativ hochwertigen Fernsehern mit exzellenter Bildqualität anhält, die eine flexible Content-Nutzung über den klassischen TV-Anschluss oder über Apps bzw. HbbTV-Anwendungen ermöglichen', so Carine Chardon, Geschäftsführerin der Deutschen TV-Plattform.

pte/red

