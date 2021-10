Kurzfilm 28.10.2021

One More

Die Pandemie in Hong Kong autobiografisch in Form eines Kurzfilms aufgearbeitet ist in 'one more' geschehen. Chung Dha braucht dazu nur seine Maske für die Erzählung.

#Corona #Kurzfilm #Maske #Hong Kong







