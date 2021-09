TV-Fernsehen 05.09.2021

Eigene TV-Geräte von Amazon

Der Online-Handelsriese Amazon will künftig Fernseher mit eigenem Branding anbieten, berichtet das Business-Nachrichtenportal 'Insider'.

Die ersten der Alexa-gesteuerten Eigenmarken-TVs sollen demnach in den USA rechtzeitig zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft und womöglich schon ab Oktober verfügbar sein. Die Fertigung der Geräte erfolge noch durch Dritthersteller wie TCL, doch arbeite Amazon auch an einem Inhouse-Projekt, heißt es.



Bei den bald erscheinenden Amazon-Fernsehern wird es sich dem Vernehmen nach um Geräte mit Bildschirmdiagonalen von 55 bis 75 Zoll und integriertem Alexa-Sprachassistenten handeln. Viele Details verrät der Bericht jedoch nicht. So lässt er beispielsweise offen, ob die Fernseher auch Amazons 'Fire TV'-Software nutzen werden. Bei den Ende 2020 ausschließlich in Indien unter dem Branding 'AmazonBasics' erschienenen TV-Geräten war dies der Fall, auch gibt es von Anbietern wie beispielsweise Toshiba Fernseher mit integriertem Fire TV.



Die schon im Oktober in den USA startenden Geräte werden laut dem Bericht noch von Drittherstellern entwickelt und produziert. Doch arbeiten Amazon Devices und Lab126, das beispielsweise für den erfolgreichen E-Reader Kindle verantwortlich zeichnet, angeblich schon seit zwei Jahren an einem Inhouse-Projekt. Allerdings scheint noch nicht klar, wann genau diese Amazon-Eigenentwicklung auf den Markt kommen wird. Jedenfalls scheint es, als dürfte Amazon Branchengrößen wie LG und Samsung künftig auf dem Fernseher-Markt direktere Konkurrenz machen.

pte/red

