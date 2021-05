Kino 26.05.2021

7 Mrd. Euro von Amazon für MGM

Amazon verstärkt seine Aktivitäten im Bereich der Film-Contents durch den Zukauf von MGM. Und setzt ein deutliches Zeichen in der Branche.

Immerhin knapp 7. Mrd. Euro war der Zukauf wert, der erste seiner Art und Dimension durch einen Streaming-Anbieter. Schließlich wurde hier ein Filmstudio erworben, welches die Anfangszeiten in Hollywood mitgemacht hat und für so manchen Kult-Film gezeichnet hat.



Metro Goldwyn Mayer alias MGM dürfte Amazon künftig gegenüber Netflix und Disney stärken. 4000 Filme sind bei MGM zuhause, darunter Rocky, James Bond und andere. Auch viele Serien werden bei MGM produziert. Amazon dürfte sein Streaming-Angebot durch einige der Lizenzen, die MGM hält, deutlich aufbessern können. In der Schublade (aufgrund Corona noch nicht veröffentlicht) sind bei MGM etwa der 007 'No Time To Die', ein potentieller Super-Blockbuster, der nun beim Start auf die Amazon-Kräfte setzen darf.



Gekauft hat Amazon den Film-Riesen mit dem Löwen im Logo von Anchorage Capital, einem Finanzinvestor. Über weitere Pläne mit MGM gibt es außer Spekulationen noch keine Informationen - allerdings wird man Auswirkungen auf Amazon Prime wohl bald sehen können.

#MGM #Amazon #Kino #Film #Studio #Übernahme







