Animation 27.03.2021

Dem Ärger Luft machen

Es gibt so viel, was einem ärgern lassen mag. Dieser Kurzfilm zeigt in einer witzigen Animation, dass sich das alles leicht lösen läßt.

#Kurzfilm #Auto #Animation







