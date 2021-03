Animation 05.03.2021

Unbreakable

Der kleine Hase ist ein süßes Stofftier in dieser Kurzfilm-Animation. Er ist aber auch ein Zeichen für Stärke, die die Zeit übersteht.

#Kurzfilm #Animation #Spielzeug







