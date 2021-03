Aktuell 04.03.2021

Netflix gegen TikTok

Der US-Streaming-Gigant Netflix startet bald mit 'Fast Laughs' ein TikTok-ähliches Feature, mit dem Smartphone-User durch eine Auswahl von kurzen Comedy-Clips scrollen können.

Die Videos stammen von unterschiedlichen Netflix-Sendungen, darunter Live-Auftritte von Comedians wie Jerry Seinfeld oder Ausschnitte aus Zeichentrickserien wie 'Big Mouth'. Mit dem neuen Feature will Netflix vor allem Nutzer dazu bringen, mehr Sendungen zu schauen. 'Fast Laughs lässt User Serien, Filme und Stand-up-Specials zu ihrer Liste hinzufügen oder auch sofort ansehen. Sie können die Clips auch individuell auf WhatsApp, Instagram, Snapchat und Twitter mit ihren Freunden teilen', heißt es vom Streaming-Anbieter.



Ähnlich wie bei TikTok scrollen sich User bei Fast Laughs vertikal durch eine Liste von Clips. Die Videos sollen grundsätzlich keine originalen Inhalte sein, sondern nur kurze Ausschnitte aus bestehenden Sendungen. Dadurch will Netflix Nutzer stärker auf individuelle Angebote in seinem massiven Katalog aufmerksam machen.



Fast Laughs ist momentan nur auf iOS in einigen ausgewählten Ländern für Netflix-Kunden gratis verfügbar. Bald sollen aber alle User das neue Feature verwenden können. Eine Android-Version ist ebenfalls geplant. Für Internet-Plattformen ist TikTok momentan häufig das Vorbild bei neuen Anwendungen. So hat Snapchat im vergangenen Jahr die Scroll-Funktion des Rivalen kopiert.

pte/red

