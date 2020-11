Science Fiction 11.11.2020

Unlost

Zwei Roboter, eine Raumstation und viel kreative Energie der CGI-Spezialisten. Dieser Kurzfilm zeigt das Ergebnis des Konzepts.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Animation #CGI #Kurzfilm #Science Fiction







Auch interessant!

Roboterverkauf in SciFi

Ein Kurzfilm rund um Roboter, die Batterien verkaufen sollen und dabei 'Sales' lernen. Englisch, genauso ...



Akku leer

Ein animierter Kurzfilm über Roboter kann durchaus emotional sein, wie uns die großen Vorbilder im Kino b...



Rogue One - der Kriegsfilm

Star Wars begleitet uns nun schon seit fast 40 Jahren, was George Lucas aufgebaut hat, wird nun aber im D...