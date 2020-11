TV-Fernsehen 30.10.2020



Fernsehsender am Computer

Lineares Fernsehen war gestern. Das 'Alte-Leute'-Medium TV ist jedoch trotz allem 'on demand'-Mitbewerb auch per Streaming über das Internet am PC und Smartphone verfügbar.

Und damit lassen sich verschiedene sonst nicht verfügbare Fernsehsendungen auch am neuen Endgerät für Videoinhalte - ob das Computer, Smartphone oder Tablet ist - konsumieren. Aktuell zeigt das in Österreich der Anbieter 'Zattoo', der spät, aber doch, ins Land kommt und die verschiedenen Sender auf den Computerbildschirm holt. Dazu gibt es auch noch eine Art elektronischen Videorekorder, der das lineare Programm etwas aufbricht. Was hingegen wegfällt sind GIS-Gebühren, da am Computer keine Kosten für das ORF-Programm anfallen - man zahlt statt für das heimische inhaltliche Angebot bei diesem Anbieter aber für die Dienst im Web. Zwischen etwa 10 und 15 Euro wird im Monat je nach Zattoo-Paket fällig.



Doch vielfach wird man auch ohne Zattoo auskommen, selbst wenn man das lineare Fernsehen am Computer sehen will. Denn auch die Sender selbst haben erkannt, dass man mit der Antenne und Standgeräten nicht mehr all zu interessante Zielgruppen erreicht. Neben viel Angebot in Plattformen wie Youtube haben die Sender oft Mediatheken auf der eigenen Website, die neben Live-Streams auch nach Ansehen verpasster Sendungen erlauben. Hervorzuheben sind dabei sowohl öffentlich-rechtliche Angebote als auch das Paket der Prosieben/Sat1-Gruppe und ihren Sub-Sendern, wo jeweils kostenlos viel Material verfügbar ist.





Foto; Antonioguillem/Adobe Stock



Interessant ist die Strategie von RTL (wo auch VOX, nitro und andere 'zuhause' sind), wo via 'tvnow' zwar ein Live-Streaming der Fernsehprogramme im Internet ist, aber ein eigenes Abo-Modell gepusht wird. Wirklich gratis oder empfehlenswert ist das dann nicht.



ORF TV Thek



ARD Mediathek

ZDF Mediathek

Pro7/Sat1 zappen



Wenn also eine Doku, eine Live-Show, ein Spielfilm oder eine Serie nicht bei Netflix, Prime und Co. zu sehen ist, dann ist die Chance groß, bei den alten Sendern noch fündig zu werden. Einen Fernseher braucht es dazu nicht, die Sender sind oft auch direkt im Web abrufbar. Und kostenlos geht das meist auch, denn abseits von Zattoo sind die Sender vielfach gratis selbst im Internet aktiv.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Fernsehen #Internet #Web #Browser #Zattoo #Videorekorder







Auch interessant!

Erotik-Fernsehen im Web

Die Internet-TV-Sender im Erotikbereich bieten online wesentlich mehr, als das Sex-TV im klassischen Fern...



save.tv auf Amazon Fire Stick

Amazon Fire TV und Stick werden mit der App des Onlinevideorekorders save.tv künftig zum Abspielgerät für...



Deutsches Porno-Fernsehen online

Das Sex-TV in deutscher Sprache ist nun online abrufbar, die Anmeldung selbst für den Hardcore-Bereich so...



Fernsehen am iPad und iPhone

Dass die Smartphones und Tablets für mehr als nur Web und Apps geeignet sind, ist jedem bewusst, der sein...



Fernsehen im Internet

Das TV im Web, Onlinefernsehen im Browser oder IP-TV mit Internet-Videorekordern - der Versuch, das Ferns...



Online-Videorekorder!

Ein neuer kostenloser Dienst bietet die Funktionen eines Videorekorders im Internet. Sie wählen die Progr...