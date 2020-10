Science Fiction 17.10.2020

Roboterverkauf in SciFi

Ein Kurzfilm rund um Roboter, die Batterien verkaufen sollen und dabei 'Sales' lernen. Englisch, genauso wie der Film.

#Animation #SciFi #Roboter #Kurzfilm







